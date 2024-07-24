Что и как на «Нашем море»: вопросы и ответы о предстоящем в Гдовском районе фестивале

09:38, 25 июля 2024, ПАИ

Представители организаторов фестиваля «Наше море» Татьяна Мартынова и Александр Робин в прямом эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» ответили на часто задаваемые вопросы о предстоящем событии. Напомним, что “Наше море” уже во второй раз пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе - с 2 по 4 августа. Координаты места фестиваля: 58.744607, 27.783063.

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Как добраться до «Нашего моря»? Будет ли курсировать бесплатный транспорт?

Бесплатный транспорт до фестиваля не предусмотрен. Добраться до точки проведения можно будет на рейсовых автобусах, личном транспорте.

Достаточно ли будет парковочных мест?

Под парковку определено место в три раза больше, чем в прошлом году. Оно будет разграничено под отдельные парковочные места.

Можно ли будет пройти с собакой на фестиваль?

Можно, но вы должны следить за своим питомцем. Организаторы рекомендуют приводить крупных собак в специальных намордниках.

Можно ли проносить алкоголь на фестиваль?

Любой алкоголь запрещено проносить на территорию фестиваля. При входе каждый посетитель будет осмотрен на наличие запрещенных предметов и веществ.

Можно ли использовать мангал на территории фестиваля?

Мангальной зоной смогут воспользоваться только жители кемпинга. Там будет установлено около десяти мангалов в свободном доступе. Площадка оборудована в соответствии с правилами пожарной безопасности.

КАК ПРОХОДИЛ ФЕСТИВАЛЬ "НАШЕ МОРЕ" В 2023 ГОДУ, СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.

На «Нашем море» будет организовано более шести точек продажи общественного питания.

Где будет установлен кинотеатр под открытым небом?

Экран для кинопоказа будет размещен в детской зоне. В первую очередь на нем будут транслироваться мультфильмы. Также на берегу будут размещены интерактивные площадки, спортивная и ярмарочная зоны, главная сцена, фотозоны.

Будут ли предусмотрены теневые зоны?

На фестивале предусмотрено несколько теневых зон, где можно расположиться на креслах-мешках. В ярмарочной зоне можно будет приобрести пляжные надувные диваны.

В прошлом году на фестивале был побит мировой рекорд по приготовлению ухи. Что будет в этом году?

В этом году основной упор сделан на музыкальную программу фестиваля и организацию палаточного лагеря. Новых рекордов на «Нашем море» ставить пока не планируют.