Злостную похитительницу сыра будут судить в Великих Луках

11:29, 25 июля 2024, ПАИ

35-летнюю женщину, которая систематически воровала сыр в магазинах в течение года, будут судить в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года женщина несколько раз приезжала в Великие Луки с целью совершения краж сыра в разных магазинах города. О кражах в полицию сообщили представители магазинов. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.

Действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения. В связи с тем что злоумышленница ранее занималась кражами в этих магазинах, сотрудники знали её.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении великолучанки, направлено в суд для рассмотрения.

Ранее женщина за кражи уже была привлечена к административной и уголовной ответственности.