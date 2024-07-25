Злостную похитительницу сыра будут судить в Великих Луках
35-летнюю женщину, которая систематически воровала сыр в магазинах в течение года, будут судить в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Следствие установило, что с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года женщина несколько раз приезжала в Великие Луки с целью совершения краж сыра в разных магазинах города. О кражах в полицию сообщили представители магазинов. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.
Действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения. В связи с тем что злоумышленница ранее занималась кражами в этих магазинах, сотрудники знали её.
Уголовное дело, возбуждённое в отношении великолучанки, направлено в суд для рассмотрения.
Ранее женщина за кражи уже была привлечена к административной и уголовной ответственности.
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