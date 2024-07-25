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Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове

Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации» проходит в правительстве Псковской области в четверг, 25 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Круглый стол «Взаимодействие с соотечественниками за рубежом» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

В круглом столе принимают участие представители МИД из десяти регионов России, органы власти 11 субъектов России, представители московского Дома соотечественника, а также сотрудники СМИ.

«Хочу поприветствовать всех в Пскове – в городе, где образовывались и сохранились наши традиции, обычаи, законы, которые впоследствии сформировали наши устойчивые, духовные, культурные и правовые ценности», – поприветствовала присутствующих заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Темы, которые были затронуты во время круглого стола, были связаны с продвижением русского языка и литературы, сохранением исторической памяти, работой с молодёжью и поддержкой русскоговорящего населения.

«Я надеюсь, что наш круглый стол внесёт свой вклад в коллекцию лучших практик, позволит обсудить все вопросы и выработать коллективные решения. Хочу поблагодарить правительство Москвы за возможность проведения этого мероприятия в нашем городе», – отметила Ольга Тимофеева.

Первый секретарь представительства МИД России в Пскове Александр Иванов зачитал приветственный адрес от директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом, ответственного секретаря правительственной комиссии по делам соотечественников Геннадия Овечко.

«Рад приветствовать организаторов и участников круглого стола. Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом приветствует развитие контактов российских регионов с нашей коллегией, поддерживает инициативу правительства Москвы по организации встречи для представителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации на круглом столе под общей темой взаимодействия с соотечественниками за рубежом. В условиях русофобии и давления на российскую диаспору в первую очередь недружественных государств, в попытках отмены российской культуры и притеснения русского языка работа над соотечественным направлением приобретает особую значимость», – говорится в приветственном адресе.

Помимо этого, на круглом столе отметили, что на кургане Дружбы организуют мероприятия, где собираются представители молодого поколения соотечественников, а также Псковская область делает многое в направлении защиты прав соотечественников.

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