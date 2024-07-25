День открытых дверей пройдёт в Псковской инфекционной больнице

13:37, 25 июля 2024, ПАИ

День открытых дверей состоится в Псковской инфекционной клинической больнице в пятницу, 26 июля, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению региона.

Мероприятие состоится накануне Международного дня борьбы с гепатитом – в пятницу, 26 июля, с 12:00 до 16:00 в Пскове на улице Доставалова, 14.

Посетителей ждёт информативная лекция от практикующих врачей-инфекционистов – специалистов по гепатиту. Они покажут оснащение типового инфекционного бокса, а также расскажут всё о заболевании: способы передачи, особенности диагностики, методы лечения, профилактика.

«Информация будет особенно интересна для пациентов с подтверждённым диагнозом и тех, кто хочет узнать о гепатите больше», – отметили в комитете.

Добраться до больницы можно на автобусе, следующему по маршруту № 26. Инфекционная безопасность при посещении учреждения гарантируется, подчеркнули в комитете.

Для посещения псковичам необходимо предварительно записаться по телефону (8 8112) 29-41-22 с 9:00 до 19:00.