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Экономика

Как в Псковской области насыщают кадрами технические производства, рассказал губернатор

Какие шаги предпринимает Псковская область для решения кадрового вопроса с учётом запуска новых производств на территории региона и старта нацпроекта «Новые материалы и химия» в будущем году, рассказал губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

Фото: ПАИ

«Мы находимся в тесной связке с университетом. Подготовка кадров для инвесторов – важная стратегическая задача для нас. Мы особое внимание уделяем и соотечественникам, которые приезжают в Псковскую область», – отметил Михаил Ведерников.

Особенно важно, что в регион приезжают специалисты трудоспособного возраста, уточнил он.

«И мы уже несколько лет работаем с инвесторами. Наталья Анатольевна [ректор ПсковГУ Наталья Ильина. – ПАИ] входит в различные советы. Кроме того, мы договорились, что будем ориентироваться на те предприятия, которые уже работают или планируют открыться на территории региона и дают возможность пройти практику», – сказал губернатор.

Ещё один проект в Псковской области – создание Инженерного центра, рассказал он. «На средства региона его не вытянуть, здесь мы работаем вместе с «Титаном», чтобы получить поддержку. Первый этап мы уже прошли», – отметил губернатор и добавил, что в перспективе центр сможет обеспечить кадрами не только Северо-Запад.

Кроме того, в Псковской области существует практика целевых договоров. Предприятие платит им дополнительную стипендию и, в свою очередь, имеет потенциальных сотрудников. «Мы эту линейку будем расширять. Первопроходцем стал Псковский хлебокомбинат», – подчеркнул он.

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