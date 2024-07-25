Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Наталья Ильина: Вузу важно быть полезным индустриальному партнёру

Псковский государственный университет готов обучать кадры в химической сфере, заявила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

Наталья Ильина: «Вузу важно быть полезным индустриальному партнёру». Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

«Хочу поблагодарить от лица ПсковГУ за то, что нас пригласили якорным партнёром к якорному резиденту «Моглино». То, что создаются научно-образовательные центры мирового уровня, сильный инструмент. У нас возникает новое направление, которое вкладывается в научное развитие страны», – отметила ректор.

Научный центр, созданный в Псковской области, будет отличаться тем, что в регионе будут работать по направлению новых материалов практически под все отрасли, добавила она.

«Мы умеем работать в сетевом формате. С помощью создания ПИШ Союзного у нас есть необходимая инфраструктура и тот контингент молодых людей, который смог поднять средний балл по поступлению к нам по ЕГЭ. К нам поступают ребята на «Инженерию» с баллами около 68. Кроме того, хочу отметить, что в ПсковГУ есть подразделение по новым матеариалам, но только в станкостроении», – сказала ректор.

По её словам, перед ПсковГУ стоит большой вызов по обучению и взращиванию профессионалов по компетенциям химических технологий. «При этом мы на своей базе можем спокойно создать новую базовую программу бакалавриата. А вот научную компетенцию будет держать партнёр, который доказал свой научный потенциал. Это тот вызов, который мы получили от «Титана», и мы готовы взять», – подчеркнула Наталья Ильина.

Для того, чтобы стать конкурентноспособным вузом, нужно быть полезным индустриальному партнёру, добавила она. «Псковский университет не имеет права не отрабатывать эту тематику. У нас есть возможность заявить о себе именно в этой тематике», – заключила ректор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2024

Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
25 июля 2024

Наталья Ильина: Вузу важно быть полезным индустриальному партнёру
25 июля 2024

Как в Псковской области насыщают кадрами технические производства, рассказал губернатор
25 июля 2024

В медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, посвящённая участию Псковской области и ГК «Титан» в нацпроекте «Новые материалы и химия»
25 июля 2024

Подарки всем! Альфа-трак с призами посетил Псковскую область
24 июля 2024

МРОТ до 22 440 рублей предложил увеличить Минтруд с 2025 года
24 июля 2024

Загрузка рейса Псков – Махачкала – Псков приближается к 80%
22 июля 2024

О правовой системе «Консультант» поговорят на «Серебряном дожде»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...