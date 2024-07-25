Наталья Ильина: Вузу важно быть полезным индустриальному партнёру

16:31, 25 июля 2024, ПАИ

Псковский государственный университет готов обучать кадры в химической сфере, заявила ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 июля.

«Хочу поблагодарить от лица ПсковГУ за то, что нас пригласили якорным партнёром к якорному резиденту «Моглино». То, что создаются научно-образовательные центры мирового уровня, сильный инструмент. У нас возникает новое направление, которое вкладывается в научное развитие страны», – отметила ректор.

Научный центр, созданный в Псковской области, будет отличаться тем, что в регионе будут работать по направлению новых материалов практически под все отрасли, добавила она.

«Мы умеем работать в сетевом формате. С помощью создания ПИШ Союзного у нас есть необходимая инфраструктура и тот контингент молодых людей, который смог поднять средний балл по поступлению к нам по ЕГЭ. К нам поступают ребята на «Инженерию» с баллами около 68. Кроме того, хочу отметить, что в ПсковГУ есть подразделение по новым матеариалам, но только в станкостроении», – сказала ректор.

По её словам, перед ПсковГУ стоит большой вызов по обучению и взращиванию профессионалов по компетенциям химических технологий. «При этом мы на своей базе можем спокойно создать новую базовую программу бакалавриата. А вот научную компетенцию будет держать партнёр, который доказал свой научный потенциал. Это тот вызов, который мы получили от «Титана», и мы готовы взять», – подчеркнула Наталья Ильина.

Для того, чтобы стать конкурентноспособным вузом, нужно быть полезным индустриальному партнёру, добавила она. «Псковский университет не имеет права не отрабатывать эту тематику. У нас есть возможность заявить о себе именно в этой тематике», – заключила ректор.