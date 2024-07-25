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Общество

В деревне Жидилов Бор у берегов Псковского озера появилась современная связь

В деревне Жидилов Бор у берегов Псковского озера появилась современная связь – 4G МТС, сообщили ПАИ в пресс-службе сотового оператора.

Фото: ПАИ

Деревня популярна у туристов, которые путешествуют по берегам Псковско-Чудского озера. В Жидиловом Бору часто останавливаются, чтобы посмотреть на древнее Псковское озеро, которое сформировалось ещё во времена ледникового периода. Стабильная мобильная связь и интернет станут приятным дополнением к отдыху: теперь можно оставаться на связи в путешествии всегда и круглосуточно радовать близких своими фотографиями и видео из новых мест, отметили в пресс-службе МТС.

«Сегодня в Жидиловом Бору проживают не более сотни человек, которым важно пользоваться качественными цифровыми услугами, чтобы с комфортом решать повседневные задачи: учиться, работать, получать новые знания и навыки, осваивать новые хобби и многое другое. Мы рады предоставлять жителям Псковской области такие возможности, а также открывать новые интересные места для гостей нашего региона», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

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