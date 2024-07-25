В Псковской области стартовала акция «Собери ребёнка в школу»

18:13, 25 июля 2024, ПАИ

В Псковской области стартовала акция «Собери ребёнка в школу». Псковичи могут помочь семьям из Херсонской области собрать детей в школу, сообщили в региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества.

Любой желающий может передать в дар вещи, необходимые для обучения: канцелярские принадлежности, наборы для детского творчества, учебную литературу и тетради, рюкзаки и пеналы, школьную и спортивную форму, обувь.

Вещи принимают в главном штабе Ресурсного центра добровольчества по адресу Псков, ул. Конная, д. 2, а также в штабах других муниципалитетов. Приносить всё необходимое для школы можно в любой ближайший офис – волонтёры соберут одну большую посылку и передадут школьникам Херсонской области, а также детям из малообеспеченных семей.