Депутат Иван Мешков: Всё, что задумал, не брошу и дело доведу до конца

11:38, 26 июля 2024, ПАИ

О работе на городской окраине, в сквере на улице Новгородской, ремонте дорог и тротуаров – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу №3 Иваном Мешковым.

– В Псковской городской Думе вы проработали два полных года. И округ вам достался непростой – окраина со всеми вытекающими последствиями. Но зато там произошли большие изменения – были отремонтированы центральные улицы, как раз в срок вашего депутатства.

– Округу очень повезло – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы улицы Николая Васильева и Новгородская – это две основные магистрали. Помимо этого, благодаря экономии в городском бюджете (была договоренность с главой города Борисом Елкиным) приведена в порядок часть дорог в частном секторе. Это вдоль деревни Козий Брод, Лисьих Горок, улицы Майской и Инкубаторного переулка, тротуар вдоль Зонального шоссе.

В следующем году, а в случае экономии и в этом, запланированы работы по ремонту улиц Псковской, Грибоедова, 1-го и 4-го Зонального переулков. Кроме того, мы отремонтировали большое количество контейнерных площадок. Не всё, конечно, как хотелось бы, но часть из них уже готова.

О ливнёвке и грунтовых дорогах

– Это только одна из болевых точек округа…

– Причём не самая острая, у меня весь округ – одна болевая точка: внимания ему уделялось мало. Например, на улице Металлистов, 2 надо решать вопрос с ливневой канализацией. Она там попросту отсутствует, и сильные ливни затопляют двор, который превращается в огромную лужу.

– Двор после ремонта?

– Там его не было, а ремонтировать нужно и очень серьёзно. Он нуждается и в благоустройстве, и в парковках. Сейчас решаем вопрос по ливнёвке вместе с водоканалом и городской администрацией. Не всё так просто – проблемы начинаются с её схемы. Остаются вопросы – их реально много: и по благоустройству дворов, и по коммуникациям, и по спилу деревьев.

Большая проблема остаётся и с подтоплением в районе так называемого болота, которое является следствием мелиорации. Ну и, конечно, беспокоит состояние грунтовых дорог в частном секторе, которые необходимо чистить несколько раз в год, а также отсутствие освещения.

О новом сквере

– И как-то сложилось, что в округе нет ни одной общественной территории, может, потому, что много частного сектора и люди отдыхают вдоль Псковы?

– Вот именно такую зону и надо сформировать по программе ФКГС, сделать парк на улице Новгородской. Там есть хороший участок земли, нужны разрешительные документы, проект, сейчас работаем над этим с управлением по градостроительной деятельности.

– Но вначале надо участвовать в конкурсе, победить в голосовании…

– Тут, конечно, многое зависит от активности жителей, но над этим тоже работаем. И в голосовании будем участвовать. Понятно, без желания жителей никуда, но два ТОС же сформировали. Так что процесс идёт, людей убеждаем. Всё, что я задумал, доведу до конца. Это 100 процентов.