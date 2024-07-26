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Великолукские студенты завоевали медали Всероссийской универсиады по греко-римской борьбе

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) завоевали четыре медали во Всероссийской летней универсиаде по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Уфе с 21 по 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукские студенты завоевали медали всероссийской Универсиады по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты завоевали медали всероссийской Универсиады по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты завоевали медали всероссийской Универсиады по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты завоевали медали всероссийской Универсиады по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты завоевали медали всероссийской Универсиады по греко-римской борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Первое место соревнования в весовой категории до 130 килограммов выиграл Азамат Гегкиев, серебро на счету Муслима Исаева в весе до 67 килограммов, а бронзовые медали выиграли Михаил Шелякин в весовой категории до 60 килограммов и Давид Махмудян в весе до 97 килограммов.

В общекомандном зачёте команда ВЛГАФК заняла четвёртое место, уступив только борцам из Краснодарского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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