Великолукские студенты завоевали медали Всероссийской универсиады по греко-римской борьбе

11:43, 26 июля 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) завоевали четыре медали во Всероссийской летней универсиаде по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Уфе с 21 по 26 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК



Фото: пресс-служба ВЛГАФК









Первое место соревнования в весовой категории до 130 килограммов выиграл Азамат Гегкиев, серебро на счету Муслима Исаева в весе до 67 килограммов, а бронзовые медали выиграли Михаил Шелякин в весовой категории до 60 килограммов и Давид Махмудян в весе до 97 килограммов.

В общекомандном зачёте команда ВЛГАФК заняла четвёртое место, уступив только борцам из Краснодарского края, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

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