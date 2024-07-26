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Общество

Гости «Михайловского» услышат о парнасском отце и командире Пушкина 27 июля

В день 240-летия со дня рождения Дениса Давыдова – русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата нескольких стихов Пушкина – в Государственном музе-заповеднике «Михайловское» впервые пройдёт программа «Тебе, певцу, тебе, герою...». Подготовил и проведёт эту арт-экскурсию актёр театра и кино (Театр имени Андрея Миронова, театральное товарищество «Носковы и компания», театр «Мастерская»), лауреат Международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Портреты Алексея Вульфа и Дениса Давыдова на полях рукописи Пушкина. Фото предоставили в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Речь о старшем товарище Пушкина актёр поведёт под открытым небом в парке мемориальной усадьбы поэта. «Размышляя о подлинной любви к родине и служении ей, вместе со своими слушателями Михаил Драгунов вспомнит и других героев 1812 года, в том числе предков и друзей Пушкина, избравших воинское поприще», – рассказали в «Михайловском».

В музее напомнили, что фигура певца-гусара всегда привлекала Пушкина. В молодости Александр Пушкин не раз говорил о влиянии, которое стихи Дениса Давыдова оказали на его собственные поэтические опыты. Да и в одном из поздних, 1836 года, посвящений «Тебе, певцу, тебе, герою...» Пушкин называет Давыдова своим парнасским отцом и командиром. Поэты были знакомы, переписывались (до наших дней дошли 14 писем Давыдова Пушкину и два черновика писем Пушкина Давыдову).

Сеансы литературно-поэтической программы «Тебе, певцу, тебе, герою...» в «Михайловском» завтра, 27 июля, назначены на 12:15, 14:15 и 16:15. Возрастные ограничения для участников арт-экскурсии не предусмотрены.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что завтрашняя премьера лишь одна из многих и многих арт-экскурсий Михаила Драгунова, посвящённых жизни и творчеству А. С. Пушкина, его роду и ближайшему окружению, истории музея-заповедника. В «музейном активе» актёра – программы «Под вашу сень, Михайловские рощи…» (о визитах поэта в его псковское родовое имение в разные периоды жизни; по произведениям, написанным в Михайловском), «Я помню чудное мгновенье…» (об Анне Керн и прекрасных обитательницах «Тригорского»), «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» (к годовщине освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году). В последнее воскресенье нынешнего июля гости Пушкинского заповедника смогут побывать и ещё на одной из таких арт-экскурсий – «Под сенью дедовских лесов...». Эта литературно-поэтическая программа о Ганнибалах проводится в мемориальной усадьбе «Петровское».

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