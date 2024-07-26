Марина Егорова: Путеводитель Ники Ганич очень удобен для гостей и жителей Псковской области

16:55, 26 июля 2024, ПАИ

Путеводитель из серии «География на вкус», который разработала известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич, очень удобен для гостей и жителей Псковской области. Об этом заявила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на презентации путеводителя, которая прошла в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.

«Этот сборник действительно очень удобен для гостей и жителей региона. Информация отображена большими туристическими пластами. Гость, находясь в регионе, может с лёгкостью определить, какие места он может посетить. Помимо знаковых мест, таких как Изборск, Печоры и Пушкинские Горы, путеводитель отражает большое количество муниципальных образований, которые активно вовлекаются в туристический оборот», – отметила Марина Егорова.

Кроме того, в сборнике отражены и автомобильные маршруты, которые будут удобны для гостей региона, уточнила она. Также Марина Егорова поблагодарила всех, кто был вовлечён в составление гида.

Отметим, что в медиацентре ПАИ на презентации путеводителя впервые собралось такое большое количество представителей туриндустрии Псковской области.