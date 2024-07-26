Жительницу Невельского района осудили за жестокое обращение с животными

17:01, 26 июля 2024, ПАИ

Жительницу Невельского района осудили за жестокое обращение с животными, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сегодня, 26 июля, Невельский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. По итогам заседания было установлено, что в её действиях есть признаки преступления по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Женщина страдает психическим расстройством, поэтому суд назначил ей принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

Ранее в Невельском районе были обнаружены тела повешенных собак. ЧП имело большой общественный резонанс.