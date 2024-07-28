Эксперт назвал способы, которые помогут отличить мошенническую копию сайта

17:14, 28 июля 2024, ПАИ

Мошенники могут сделать точную копию любого сайта или даже взломать его, рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT.

Злоумышленники, которые хотят украсть деньги у пользователей интернета, могут создать точную копию любого сайта или даже взломать его. Обычно они подделывают страницы в социальных сетях, на «Госуслугах», в личных кабинетах банков и известных интернет-магазинов. Если ввести логин, пароль, номер и CVV банковской карты на таком сайте, данные попадут к мошенникам, что может быстро привести к опустошению счёта пользователя, объяснил Василий Шутов.

Эксперт подчеркнул, что необходимо всегда проверять адресную строку браузера и сравнивать её с оригиналом. Он также отметил важность понимания понятия «домен» для распознавания поддельных сайтов.

Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты, используя необычные домены первого уровня, такие как .xyz, .top, .club. Чтобы убедиться в подлинности сайта, необходимо проверять домен, посоветовал эксперт.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Василий Шутов рекомендует внимательно проверять адрес сайта, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать закладки для важных ресурсов, вместо того чтобы каждый раз искать их в Сети, где можно случайно наткнуться на поддельный сайт.