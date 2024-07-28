В Подмосковье в прятавшихся под зонтом людей ударила молния

18:35, 28 июля 2024, ПАИ

Молния ударила в людей в подмосковном парке «Патриот» в воскресенье, 28 июля. В результате три человека пострадали, двое из них оказались в реанимации, один скончался, сообщают экстренные службы Московской области.

Известно, что они прятались от грозы под зонтом.

МЧС призывает во время грозы быть крайне внимательными, не прятаться под высокими деревьями или рядом с металлическими предметами. Лучше всего укрыться под крышей, например зайти в магазин или кафе.