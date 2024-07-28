«Чай, кофе, потанцуем»: в парке у Псковы проходит вечер парных танцев
Вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» проходит в парке у Троицкого моста, сообщает корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
Потанцевать собралось несколько десятков пар самого разного возраста, от молодёжи до пожилых людей. Их активно поддерживают псковичи.
В перерывах между танцами выступают псковские группы «Постоянные» и «Капитан Смоллетт».
Напомним, сегодня, 28 июля, в Пскове продолжают праздновать День города.
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