«Чай, кофе, потанцуем»: в парке у Псковы проходит вечер парных танцев

18:46, 28 июля 2024, ПАИ

Вечер парных танцев «Чай, кофе, потанцуем» проходит в парке у Троицкого моста, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина











Потанцевать собралось несколько десятков пар самого разного возраста, от молодёжи до пожилых людей. Их активно поддерживают псковичи.

В перерывах между танцами выступают псковские группы «Постоянные» и «Капитан Смоллетт».

Напомним, сегодня, 28 июля, в Пскове продолжают праздновать День города.