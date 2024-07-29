19-летняя девушка пропала в Пскове

09:22, 29 июля 2024, ПАИ

19-летнюю Мишель Роговую разыскивают в Пскове, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

С 26 июля её местонахождение остаётся неизвестным.

Ростом девушка 158 сантиметров, у неё нормальное телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы.

Также у неё есть татуировки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Мишель Роговой, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.