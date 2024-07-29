19-летняя девушка пропала в Пскове
19-летнюю Мишель Роговую разыскивают в Пскове, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
С 26 июля её местонахождение остаётся неизвестным.
Ростом девушка 158 сантиметров, у неё нормальное телосложение, карие глаза, чёрные короткие волосы.
Также у неё есть татуировки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Мишель Роговой, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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