Более 29 тысяч человек посетили основные мероприятия Дней города в Пскове
Основные мероприятия Дней города в Пскове посетило более 29 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Самыми массовыми стали открытие мультимедийного фонтана на Четырёх углах, мероприятия в парковых зонах на берегу Псковы, концерт в Зелёном театре.
В телеграм-канале ПАИ идёт голосование по выбору главного события Дней города в Пскове.
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29 июля 2024
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