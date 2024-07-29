Более 29 тысяч человек посетили основные мероприятия Дней города в Пскове

10:37, 29 июля 2024, ПАИ

Основные мероприятия Дней города в Пскове посетило более 29 тысяч человек, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Самыми массовыми стали открытие мультимедийного фонтана на Четырёх углах, мероприятия в парковых зонах на берегу Псковы, концерт в Зелёном театре.

В телеграм-канале ПАИ идёт голосование по выбору главного события Дней города в Пскове.