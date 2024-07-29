Число абитуриентов ПсковГУ в этом году увеличилось на четверть

11:57, 29 июля 2024, ПАИ

Число абитуриентов ПсковГУ в этом году увеличилось на четверть, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

По данным приёмной комиссии ПсковГУ на понедельник, 29 июля, заявления на поступление в вуз на направления бакалавриата и специалитета подали 3 128 абитуриентов. В сравнении с прошлым годом их количество возросло примерно на четверть.

Из общего количества поступающих 1 107 абитуриентов подали заявления через сервис приёма «Госуслуг», 1 220 – через информационную систему «ЭПК ПсковГУ», 801 – пришли лично.

В числе ребят, подавших документы в вуз, жители 68 регионов, включая Псковскую область. Самое большое количество абитуриентов из Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей (130, 66 и 46 человек соответственно). В числе регионов также Москва, Краснодарский и Алтайский край, Крым, ДНР, Татарстан, Якутия, Калининградская, Архангельская, Смоленская, Челябинская, Ростовская, Иркутская, Оренбургская, Рязанская области.

Наряду с жителями России заявления на поступление в вуз подали граждане 15 стран (более 70 человек). В их числе Белоруссия, Латвия, Эстония, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Алжир и другие.