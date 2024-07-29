Выставка петербургских студентов открылась в «Михайловском»

12:22, 29 июля 2024, ПАИ

Более полутора сотен живописных и графических работ составили новую экспозицию «Первое впечатление» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Эта выставка – отчётная, она подготовлена по итогам летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В музее рассказали, что выставку работ студентов-репинцев в Святогорье устраивают уже в 67-й раз – по традиции, заведённой легендарным директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко. Её цель – познакомить многочисленных гостей Пушкинского заповедника с молодыми талантами, будущей элитой российской академической школы изобразительного искусства. С другой стороны, для начинающих художников этот музейный показ – шанс встретиться лицом к лицу с публикой: доброжелательной, но, как правило, имеющей большой зрительский опыт и, как следствие, достаточно высокие оценочные критерии. Также по традиции к моменту открытия экспозиции сотрудники музея вместе с молодыми художниками подготовили каталоги – отдельно о графической и отдельно о живописной составляющей выставки. В каталогах размещены не только полный список отобранных к показу работ и ряд репродукций, но и несколько текстов-отзывов студентов о днях практики, о впечатлениях от творческой работы в псковских пушкинских местах.

Планируется, что выставка «Первое впечатление», развёрнутая в музейном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар С. С. Гейченко, 1), будет работать до 8 сентября.