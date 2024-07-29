Вернётся ли 30-градусная жара, рассказали псковичам

14:09, 29 июля 2024, ПАИ

Ждать ли возвращения 30-градусной жары, рассказала корреспонденту ПАИ руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Жары не будет. Дожди, которые сейчас идут, должны прекратиться. Два–три дня в отдельных районах будут идти кратковременные дожди, возможны грозы», – рассказала она.

При этом дожди будут слабыми по интенсивности, а сама погода будет облачной с прояснениями. Никаких погодных эксцессов не ожидается.

«О сегодняшнем дожде были все предупреждены. И о неблагоприятном явлении, и об опасном явлении. Дождь такой интенсивности и продолжительности может дойти до критерия «опасное природное явление», – отметила Тала Нещадимова.

Ночью температуры сохранятся преимущественно высокие – 11–16 градусов. Дневные температуры в ближайшие два–три дня будут на уровне 18–23 градусов.