Псковичи выбрали главное событие Дней города в Пскове
Жители Псковской области выбрали главное событие Дней города в Пскове в опросе, проведённом Telegram-каналом Псковского агентства информации.
31% опрошенных псковичей считают, что главным событием праздника стало открытие нового парка аттракционов «Волшебная гора».
Одинаковыми по значимости, согласно мнению респондентов, оказались открытие мультимедийного фонтана и фестиваль единоборств «Отечество». За эти события проголосовали по 27% псковичей.
Еще 10% опрошенных считают, что главным событием Дней города стали другие мероприятия.
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