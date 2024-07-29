Псковичи выбрали главное событие Дней города в Пскове

14:11, 29 июля 2024, ПАИ

Жители Псковской области выбрали главное событие Дней города в Пскове в опросе, проведённом Telegram-каналом Псковского агентства информации.

31% опрошенных псковичей считают, что главным событием праздника стало открытие нового парка аттракционов «Волшебная гора».

Одинаковыми по значимости, согласно мнению респондентов, оказались открытие мультимедийного фонтана и фестиваль единоборств «Отечество». За эти события проголосовали по 27% псковичей.

Еще 10% опрошенных считают, что главным событием Дней города стали другие мероприятия.