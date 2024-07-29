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Экономика

Стоит ли вести бизнес с друзьями, рассказали псковичам

Не стоит начинать совместный бизнес со своим другом, заявила эксперт по квестам Кристина Шаинидзе в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 июля.

Кристина Шаинидзе. Фото: ПАИ

«Я начинала [бизнес. – ПАИ] с подружкой. Это первый такой урок в моей жизни – никогда не делать ничего с друзьями, потому что подружки не стало через три месяца примерно. <...> Это была моя идея. И так получилось, что я ей жила, а моя подруга жила другим», – рассказала гостья радиоэфира.

Через какое-то время после запуска проекта, когда дела немного пошли в гору, девушки решили переехать в другое, более современное помещение. Тогда и начались главные проблемы, призналась Кристина Шаинидзе.

«Я поняла, что надо работать, а подружка говорит, что всё умерло, надо закрываться. Это был первый кризисный момент, который разделил вообще всё. Я понимала, что ей это не надо, и сделала так, чтобы она сама пришла к выводу, что надо закрыться», – пояснила гостья радиоэфира.

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