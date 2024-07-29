Пенсионер пропал в лесу в Печорском районе
65-летний Анатолий Дубов пропал в Печорском районе, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
Мужчина живёт в деревне Лавры. 27 июля он ушёл в лес и не вернулся.
Ростом он 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы. Предположительно он был одет в тёмно-синюю кофту, тёмно-синие штаны, резиновые сапоги, камуфляжную кепку. Также он носит очки. С собой у него был синий велосипед.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Дубова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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