Пенсионер пропал в лесу в Печорском районе

16:05, 29 июля 2024, ПАИ

65-летний Анатолий Дубов пропал в Печорском районе, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Мужчина живёт в деревне Лавры. 27 июля он ушёл в лес и не вернулся.

Ростом он 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы. Предположительно он был одет в тёмно-синюю кофту, тёмно-синие штаны, резиновые сапоги, камуфляжную кепку. Также он носит очки. С собой у него был синий велосипед.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Дубова, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.