Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый врач-педиатр работает в Псковской детской областной больнице

Новая заведующая диагностического центра здоровья, врач-педиатр Марина Галактионова работает в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Марина Галактионова. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Марина Галактионова имеет большой стаж работы – 29 лет, а также ведёт научную деятельность – автор 790 научных и учебно-методических работ, из них в журналах ВАК – 86, в том числе 75 учебных и методических пособий, семь монографий, два патента на изобретение.

Ранее она работала в клинике научно-исследовательского института медицинских проблем Севера СО РАМН, ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярском государственном медицинском университете, Красноярской городской детской больнице № 8, Ульяновском государственном университете и Псковском государственном университете.

«Мы очень рады, что Псковская детская областная клиническая больница пополнила свою команду таким опытным специалистом», – подчеркнули в профильном комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июля 2024

Какой будет погода на Северо-Западе России в течение недели, рассказали синоптики
29 июля 2024

В Псковском районе продолжается ремонт Адворицкого дома культуры
29 июля 2024

Среди приоритетов «Единой России» – поддержка участников СВО и реализация народной программы
29 июля 2024

Пскович оплатил долги, чтобы не остаться без машины
29 июля 2024

Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове
29 июля 2024

«Объективная» неделя: вода, огонь и воздух Пскова
29 июля 2024

Важное качество для предпринимателя назвала эксперт
29 июля 2024

Какой будет погода в дни фестиваля «Наше море», рассказала метеоролог

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...