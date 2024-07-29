Новый врач-педиатр работает в Псковской детской областной больнице

16:03, 29 июля 2024, ПАИ

Новая заведующая диагностического центра здоровья, врач-педиатр Марина Галактионова работает в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Марина Галактионова имеет большой стаж работы – 29 лет, а также ведёт научную деятельность – автор 790 научных и учебно-методических работ, из них в журналах ВАК – 86, в том числе 75 учебных и методических пособий, семь монографий, два патента на изобретение.

Ранее она работала в клинике научно-исследовательского института медицинских проблем Севера СО РАМН, ГУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярском государственном медицинском университете, Красноярской городской детской больнице № 8, Ульяновском государственном университете и Псковском государственном университете.

«Мы очень рады, что Псковская детская областная клиническая больница пополнила свою команду таким опытным специалистом», – подчеркнули в профильном комитете.