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Пловцы из 11 регионов России приедут в Псков на Кубок чемпионов

Международный турнир «Кубок чемпионов» пройдёт в Пскове 10 августа. В нём примут участие пловцы-любители и профессионалы из 11 регионов России. Об этом ПАИ сообщили организаторы турнира.

По их словам, предстоящие заплывы будут решающими для определения лидеров в различных категориях.

Пловцы из 11 регионов России приедут в Псков на «Кубок чемпионов». Фото предоставлено организаторами турнира

«Многие участники наших заплывов с нетерпением ждут именно этот старт, чтобы посетить исторические места, сделать потрясающе красивые фотографии и, конечно, пообщаться с единомышленниками. Текущий сезон на открытой воде выдался особенно интересным по накалу соревновательного азарта. От старта в Пскове я жду новых рекордов и желаю участникам успехов на всех дистанциях, – отметил многократный чемпион мира по плаванию в личном и командном зачетах, организатор соревнований Евгений Безрученко.

На старт выйдут более 200 участников. Они преодолеют дистанции «Ультра 5 км», «Классик 2,5 км» и «Лайт 1,7 км».

Для участников подготовлены специальные медали. А призёры смогут получить изготовленные перстни с изображением барса.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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