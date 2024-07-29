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Сергей Бухаров – об игре Кубка России между «Псковом» и «Луки-Энергией»: Эта встреча покажет, насколько у нас сильный футбол

Очная встреча футбольных клубов «Псков» и «Луки-Энергия» покажет, насколько сильный в области футбол, заявил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

«Относиться к этому матчу нужно серьёзно. Всё-таки Кубок России – это один из самых главных футбольных турниров, в котором команды из низших лиг могут добраться до самых высот. Матч с Великими Луками, мне кажется, не требует какой-то дополнительной рекламы. Это наш принципиальный соперник. Великие Луки у нас всегда претендуют на звание спортивной столицы. И здесь, я думаю, в этой очной встрече, мы посмотрим всё-таки, насколько сильный сейчас у нас футбол», – отметил Сергей Бухаров.

Кубок России даёт возможность псковской команде, которая имеет статус любительского клуба, высоко подняться, добавил он.

«Победителя в первую очередь ждет проход в следующий раунд и игра с более сильным соперником. Может быть, ФК «Калуга». Поверьте мне, один-два победных кубковых матча могут привести к более серьезному сопернику и приезду в наш прекрасный город Псков серьезной команды», – подчеркнул Сергей Бухаров.

Кроме того, на данный момент проговаривается возможность организации прямой трансляции кубка, добавил он. «Я думаю, что мы дополнительно сделаем об этом информацию: где и как будет вестись трансляция. Для всех зрителей, кто не сможет попасть на стадион, мы, конечно, её организуем. Но очень хочется, конечно, увидеть всех в среду на трибунах», – заключил гость программы.

Напомним, что матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией» пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 31 июля. Начало в 19:00.

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