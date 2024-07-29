Солистка группы Mesch – гостям фестиваля «Наше море»: Готовьтесь быть собой

23:30, 29 июля 2024, ПАИ

Солистка группы Mesch Анастасия Мещерякова в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) пригласила псковичей и гостей города на фестиваль «Наше море» в Гдовском районе.

«Я приглашаю всех на фестиваль «Наше море» на берегу Чудского озера. Мы сыграем для вас потрясающие танцевальные, теплые, ламповые песни. Все вместе обнимемся и попоем. А затем у нас будет впереди ещё месяц лета, полный солнца, радости и классного настроения», – сказала гостья программы.

При этом зрителям нужно готовиться быть самими собой, добавила она. «Если зрителям захочется сидеть на траве, пускай сидят на траве, если захочется танцевать – пускай танцуют. Мы со своей стороны сделаем всё на 100%, чтобы у ребят на поляне было отличное настроение ещё на целый месяц лета», – подчеркнула солистка.

Группа решила посетить фестиваль в Псковской области, потому что её участники очень хотят увидеть разные уголки России, рассказала Анастасия Мещерякова.

«Чудское озеро огромное. Нам всегда хотелось увидеть разные уголки нашей страны. А еще мы очень-очень дружим с исполнительницей из Пскова Лизой Матрешкой. И она сказала, что это очень классный фестиваль, на который обязательно нужно ехать», – добавила гостья программы.

Добавим, что группа Mesch имеет самый разнообразный репертуар. Их музыка наполнена элементами рока, кантри и латинских ритмов.

Фестиваль «Наше море» пройдёт на Чудском озере в Гдовском районе уже во второй раз. В этом году он состоится 2–4 августа и, по словам организаторов, упор будет сделан на музыкальную составляющую.

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