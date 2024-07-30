Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В России могут ввести квоты на продажу бензина

В России могут ввести квоты на продажу бензина. С таким предложением выступил вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов, пишут «Известия».

В России могут ввести квоты на продажу бензина. Фото: ПАИ

Квоты на бензин и дизельное топливо помогут стабилизировать внутренний топливный рынок, снизить цены на АЗС и обеспечить устойчивое снабжение стратегически важных отраслей экономики этими видами топлива, говорится в документе.

При этом для ежеквартальной разработки квот на поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок с учетом меняющихся потребностей внутреннего рынка и стратегических отраслей предлагается учредить правительственную комиссию.

Для компаний, нарушающих установленные нормативы, предлагается ввести штрафные меры.

«Когда растет стоимость топлива на иностранных рынках, то по понятным причинам российским производителям становится выгоднее продавать максимум своих запасов за рубеж. Это, в свою очередь, провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством», – заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Главным приоритетом должен стать российский потребитель, а для этого нужно ввести механизм, который заставит компании наполнять внутренний рынок.

«В 2023 году правительство повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%», – отмечает депутат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2024

В России могут ввести квоты на продажу бензина
29 июля 2024

Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе стала гостьей программы «Бизнес-ланч». Главное
29 июля 2024

Сеть автоматизированных моек самообслуживания планируют создать в Пскове
29 июля 2024

Важное качество для предпринимателя назвала эксперт
29 июля 2024

Стоит ли вести бизнес с друзьями, рассказали псковичам
29 июля 2024

Совет по инвестициям во главе с Михаилом Ведерниковым поддержал проекты более чем на 5,3 млрд рублей
29 июля 2024

Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе станет гостьей «Бизнес-ланча»
26 июля 2024

Игорь Иванов – о нацпроекте «Новые материалы и химия» в Псковской области: Это шаг к модернизации экономики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...