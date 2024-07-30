В России могут ввести квоты на продажу бензина

07:59, 30 июля 2024, ПАИ

В России могут ввести квоты на продажу бензина. С таким предложением выступил вице-спикер нижней палаты, член совета парламента Борис Чернышов, пишут «Известия».

Квоты на бензин и дизельное топливо помогут стабилизировать внутренний топливный рынок, снизить цены на АЗС и обеспечить устойчивое снабжение стратегически важных отраслей экономики этими видами топлива, говорится в документе.

При этом для ежеквартальной разработки квот на поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок с учетом меняющихся потребностей внутреннего рынка и стратегических отраслей предлагается учредить правительственную комиссию.

Для компаний, нарушающих установленные нормативы, предлагается ввести штрафные меры.

«Когда растет стоимость топлива на иностранных рынках, то по понятным причинам российским производителям становится выгоднее продавать максимум своих запасов за рубеж. Это, в свою очередь, провоцирует дефицит на внутреннем рынке, который в большей степени регулируется государством», – заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Главным приоритетом должен стать российский потребитель, а для этого нужно ввести механизм, который заставит компании наполнять внутренний рынок.

«В 2023 году правительство повышало норматив продажи бензина на бирже до 13% от объема производства. Возможно, сейчас его стоит повысить до 20%», – отмечает депутат.