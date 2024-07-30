Безработный житель Пыталовского района украл велосипед, чтобы покататься на нём

08:19, 30 июля 2024, ПАИ

Безработный житель Пыталовского района украл велосипед и поехал на нем кататься по городу, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27 июля около 15 часов в Пыталово от подъезда пятиэтажного дома на улице Шафранского неизвестный украл велосипед.

Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. Им оказался безработный 50-летний житель Пыталовского района. По имеющимся данным, на украденном велосипеде он отправился кататься по городу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Велосипед обнаружен и изъят. Ведется следствие.