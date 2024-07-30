Женщина подозревается в краже косметики из магазина в Пскове

11:37, 30 июля 2024, ПАИ

48-летняя псковичка подозревается в краже в одном из магазинов Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

29 июля около 17:00 из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место и задержали псковичку, которая украла из магазина косметику.

По факту хищения проводится проверка.