Псковичи показали лучший результат на чемпионате и Кубке России по сверхлёгкой авиации

12:04, 30 июля 2024, ПАИ

Псковичи стали победителями чемпионата и Кубка России по сверхлёгкой авиации, которые прошли в Псковской области на аэродроме «Серёдка» с 18 по 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов из Тульской, Псковской, Новгородской и Владимирской областей, а также Башкортостана и Пермского края. По итогам соревнований в командном зачёте как Кубка, так и чемпионата первое место заняли экипажи Псковской области, второе место досталось спортсменам Владимирской области, замкнули тройку лидеров в Кубке представители Башкортостана, а в чемпионате – Тульской области.

Спортсмены Псковской области завоевали золотые медали в обоих соревнованиях. В зачёте «Микросамолёт-2» победу одержал дуэт из Псковской области в составе Владимира Козырева и Анны Козыревой. Мирон Антипов из Псковской области стал победителем в зачёте «Микросамолёт-1». Кроме того, победителями в «Автожире» стали Константин Лужецкий и Виктория Семёнова.

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