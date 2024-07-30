Восемь лет тюрьмы получил мужчина, убивший по неосторожности знакомого в Порховском районе

17:06, 30 июля 2024, ПАИ

В Порховском районе осудили мужчину, убившего по неосторожности знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в апреле 2023 года между мужчиной и его знакомым из-за личной неприязни друг к другу произошёл конфликт. Во время него обвиняемый не менее 13 раз ударил кулаками и ногами по телу знакомого. После этого последний скончался на месте преступления.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Он осуждён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.