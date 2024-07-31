Уголовное дело возбуждено против псковского адвоката за приобщение к делу поддельных документов

09:00, 31 июля 2024, ПАИ

Уголовное дело возбудили в отношении адвоката, бывшего заместителя начальника следственного отдела – начальника отделения по расследованию ДТП следственного отдела МВД России по Псковскому району. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

В 2020 году он из иной личной заинтересованности, а также желая облегчить себе осуществление предварительного следствия, приобщил к уголовному делу в качестве доказательств сфальсифицированные следственные документы. Кроме того, он изъял фотографии, имеющие важное значение для расследования. Тем самым создал условия для возможного последующего принятия незаконного решения о прекращении уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в совершении ДТП, рассказали в УФСБ.

СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем) и частью 3 статьи 30, статьи 300 УК РФ (Покушение на незаконное освобождение от уголовной ответственности).

Расследование продолжается, подчеркнули в УФСБ.