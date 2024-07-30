Руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

19:21, 30 июля 2024, ПАИ

Руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 30 июля.

Главное из эфира: