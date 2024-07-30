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Общество

Руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление». Главное

Руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 30 июля.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

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