Руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
Руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 30 июля.
Главное из эфира:
- Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» пройдёт в Пскове с 3 по 4 сентября. Важной частью конференции станет демонстрация уникального для Псковской области артефакта;
- более полумиллиона управленческой документации за последние 80 лет по истории Псковской области хранится в госархиве региона;
- аудиогид появится в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов. Аудиогид создан при поддержке госмедиахолдинга Псковской области и будет представлен сразу на трёх языках;
- опыт Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области используют в Благовещенске, Великом Новгороде и Вологде;
- музей оккупации – первый в России музей, посвящённый теме истории оккупации и геноциду населения Псковской области;
- об истории создания завода радиодеталей расскажут в следующем выпуске цикла видеоматериалов Госархива Псковской области к 80-летию региона;
- материалы Международной научно-практической конференции (XVIII Псковские архивные чтения) 2022– 2023 годов проекта «Без срока давности» выйдут в печатном издании в сентябре этого года;
- цифровизация документов в Госархиве Псковской области идёт в плановом порядке;
- выпуск оцифрованных документов комиссии по расследованию злодеяний планируется в этом году.
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30 июля 2024
Руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление». Главное