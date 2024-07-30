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Общество

Об истории радиозавода расскажут в новом выпуске серии материалов псковского архива

Об истории создания завода радиодеталей расскажут в следующем выпуске цикла видеоматериалов Госархива Псковской области к 80-летию региона, сообщила руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

Серия роликов к 80-летию региона будет посвящена промышленным предприятиям, одной из следующих тем станет история завода радиодеталей. «К нам попал уникальный альбом радиозавода, продукция которого оказалась очень интересной. Именно её мы решили изучить и осветить», – поделилась гостья радиоэфира.

Напомнил, что в первом выпуске серии материалов к 80-летию Псковской области рассказали о конфетно-шоколадной фабрике в Пскове.

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