Опыт Музея истории оккупации Псковской области активно используют в других регионах России

18:14, 30 июля 2024, ПАИ

Опыт Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов активно используют в Благовещенске, Великом Новгороде и Вологде, рассказала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

«Создание выставочного зала постоянной экспозиции для архива – новая история. Обычно в них присутствуют залы для представления документов, временные выставки. Нашей идеей создания музейного пространства воспользовались в Новгородском архиве. Коллеги из Вологды также спрашивали про наш опыт. Музейное пространство на базе университета в Благовещенске по дизайну очень похоже на наш проект», – отметила гостья радиоэфира.

Научно-методический совет архивных учреждений Северо-Западного федерального округа высоко оценил работу по созданию Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области, добавила Наталья Исакова.