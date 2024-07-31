Законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство РФ внесён в Госдуму
Законопроект об обязательной воинской обязанности для людей, получивших гражданство РФ, внесли в Госдуму все думские фракции во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, пишет «Коммерсантъ».
Если гражданин не встал на воинский учёт, то он может лишиться гражданства РФ, следует из законопроекта. Рассмотрение проекта закона пройдёт в ходе пленарного заседания Госдумы сегодня, 31 июля.
Соответствующие изменения планируют внести в закон «О гражданстве РФ». Мужчины призывного возраста, получившие гражданство РФ, в обязательном порядке должны встать на воинский учёт по месту жительства. Однако иностранцы часто уклоняются от исполнения гражданского долга.
Если закон примут, то МВД будет обязано в электронном виде предоставлять информацию о мужчинах, которые получили гражданство и обязаны принести присягу.
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