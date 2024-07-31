Законопроект о воинской обязанности для получивших гражданство РФ внесён в Госдуму

10:01, 31 июля 2024, ПАИ

Законопроект об обязательной воинской обязанности для людей, получивших гражданство РФ, внесли в Госдуму все думские фракции во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, пишет «Коммерсантъ».

Если гражданин не встал на воинский учёт, то он может лишиться гражданства РФ, следует из законопроекта. Рассмотрение проекта закона пройдёт в ходе пленарного заседания Госдумы сегодня, 31 июля.

Соответствующие изменения планируют внести в закон «О гражданстве РФ». Мужчины призывного возраста, получившие гражданство РФ, в обязательном порядке должны встать на воинский учёт по месту жительства. Однако иностранцы часто уклоняются от исполнения гражданского долга.

Если закон примут, то МВД будет обязано в электронном виде предоставлять информацию о мужчинах, которые получили гражданство и обязаны принести присягу.