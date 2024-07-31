Пскович подозревается в осквернении мемориала в сквере Павших Борцов
Пскович подозревается в осквернении мемориала в сквере Павших Борцов, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, 28 июля текущего года нетрезвый житель Пскова, пришел к мемориальному комплексу в сквере Павших Борцов и начал готовить пищу на Вечном огне.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).
Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение в совершении этого преступления, а также решится вопрос об избрании меры пресечения. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
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