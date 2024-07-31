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Происшествия

В Псковской области в партии нидерландских роз обнаружен опасный вредитель

В Псковской области в партии нидерландских роз обнаружен опасный вредитель, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На складе временного хранения в Псковской области во время карантинного фитосанитарного контроля 22 роз из Нидерландов обнаружили живое имаго насекомого, похожего на опасный карантинный объект.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что партия цветов заражена эхинотрипсом американским. Это уже восьмой случай заражения импортных растений данным подкарантинным объектом в этом году.

Выпуск растений в горшках на территорию России запрещён, цветочная продукция будет уничтожена.

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