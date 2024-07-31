Три псковича потеряли доступ к аккаунтам на «Госуслугах» из-за действий мошенников

15:44, 31 июля 2024, ПАИ

Мошенники обманом завладели личными кабинетами трёх пользователей «Госуслуг» из Пскова и Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, с 28 по 30 июля неизвестные звонили пользователям портала «Госуслуги» и представлялись сотрудниками различных сотовых компаний и других организаций. Злоумышленники убеждали людей, что необходимо продлить договор на обслуживание SIM-карты, получали доступ к их личным кабинетам и блокировали учётные записи.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 1 700 дистанционных преступлений произошло в Псковской области за семь месяцев.