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Происшествия

Более 1700 дистанционных преступлений произошло в Псковской области с начала года

Более 1700 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий произошло в Псковской области с начала года. Из них 1000 совершенно против собственности. Об этом сообщил уполномоченный по особо важным делам УМВД России по Псковской области Дмитрий Бортников в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».

Скриншот из видео. На фото Дмитрий Бортников

Всего с начала года из-за уловок мошенников жители Псковской области лишились 210 миллионов рублей.

Дмитрий Бортников объяснил, что мошенники представляются госслужащими, операторами сотовой связи и даже правоохранителями, пытаются психологически воздействовать на человека и ввести его в ступор.

После определенных ухищрений мошенники выманивают личные данные человека: код из SMS, банковские счета и реквизиты или серию паспорта. Нередко мошенники представляются операторами сотовой связи и пытаются завладеть номером СНИЛСа, а с его помощью входят в «Госуслуги». После мошенники оформляют микрозайм, также они могут переписать недвижимость. Отмечают и случаи обмана через площадки размещения объявлений и социальные сети.

«Людей я хотел бы предостеречь. Когда вы получаете какую-либо информацию с незнакомого номера телефона, даже если человек представляется, различными способами пытается воздействовать, то всегда нужно подвергать сомнению что вам говорят в телефоне. Лучше положить трубку. Если вам звонят из госучреждения которой необходимо переговорить с вами по определенным моментам жизни, то они вам ещё раз позвонят», – подчеркнул Дмитрий Бортников.

Он также уточнил, что человек будет делать все возможное, чтобы дистанцироваться и перевести на другого человека, но только не видиться очно.

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