Улица Снятная в Пскове станет светлее

14:46, 31 июля 2024, ПАИ

Работы по устройству наружного освещения проходят на улице Снятной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Подрядчик установил 28 опор и подготовил четыре существующих. Сейчас проходят работы по заземлению опор освещения, затем рабочие протянут воздушную линию. В начале августа планируется установка 35 светильников, отметил глава Пскова.

«К тому же в этом году будут выполнены работы по установке дополнительного освещения над пешеходными переходами на перекрёстках улиц Шестака и Майора Доставалова, Спортивной и Гражданской. Совсем скоро на этих участках станет светлее!» – подчеркнул Борис Елкин.