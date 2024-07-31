Железнодорожный праздник для всех: как пройдёт День города в Дно

17:27, 31 июля 2024, ПАИ

Глава Дновского района Михаил Шауркин подробно рассказал о предстоящем праздновании Дня города – Дня железнодорожника журналистам газеты «Дновец». Для жителей этого города и района – это один из самых главных праздников года, который с нетерпением ждут.

Шествие по городу

– Михаил Николаевич, прежде всего отметим, будет ли что-то в этом году этакое, особенное, чего не было раньше в День города?

– Прежде всего нам хотелось выбрать какую-то основную тему, идею, которая характеризует наш город. На территории нашего региона проводятся всевозможные массовые мероприятия, фестивали, дни городов. Каждый из них посвящён определённой тематике и имеет свою историческую подоплёку.

Мы в оргкомитете подумали, а что же такое самое отличительное у нас, в нашем городе? И пришли к выводу, что город Дно – это город людей труда, где живут люди, которые любят и умеют трудиться. Вот именно на этом мы и решили сделать акцент.

Чтобы подчеркнуть эту особенность города Дно, объединить людей, посвящающих свою жизнь труду, мы решили в этом году провести шествие трудовых коллективов. Большинство руководителей наших дновских предприятий нас поддержали.

– Расскажете подробнее, что это будет за шествие – как демонстрация в СССР на 1 Мая?

– Всё-таки это не будет «первомайской демонстрацией». Мы планируем это шествие сделать насыщеннее – не просто все встали в колонну и пошли, у каждого предприятия, организации будут свои таблички с названием трудового коллектива и какая-то отличительная особенность – какой-то атрибут, который будет характеризовать только их – шары, флажки – что угодно, любая творческая идея приветствуется.

Сбор колонны коллективов-участников начнётся в 15:30 у железнодорожного вокзала (со стороны бульвара). Старт шествию даст ведущий в роли начальника станции, и со стороны шествие будет выглядеть как движение поезда. Этот импровизированный поезд проследует по улице Ленина на стадион «Локомотив», а на стадионе их будет приветствовать военный оркестр.

– Это тот самый оркестр псковской бригады спецназа?

– Да, судя по отзывам, дновцам и гостям города очень понравился военный оркестр бригады специального назначения, выступивший в феврале на «Ожившей истории», и очень многие просили пригласить оркестр ещё раз. Надеемся, что такое приветствие трудовым коллективам понравится.

Экскурсии в поезде и пешком

– Шествие будет уже во второй половине дня, а чем займёмся с утра? Будет что-то интересное?

– С 10 утра всех желающих ожидает необычное железнодорожное путешествие по станции Дно с авторской экскурсией от краеведа Сергея Егорова. Экскурсия будет проходить в движущемся поезде – в двух вагонах.

В первом вагоне – экскурсия для людей постарше, на которой можно будет узнать про историю станции Дно, наш город, про известных людей, про интересные и необычные факты, а во втором вагоне Анастасия Минина будет проводить познавательную викторину с развлекательными элементами, которая больше рассчитана на детей и подростков.

Впервые экскурсия на поезде по времени займёт около часа, ранее она проходила 10 минут на перроне вокзала.

После этой экскурсии начнётся другая – пешая, по территории вокзала и городу, которую проведут работники районной библиотеки.

Каждый найдёт что-то для себя

– Михаил Николаевич, судя по афише, на стадионе, как и в предыдущие годы, будет снова много различных площадок...

– Да, мы постарались учесть многие предпочтения дновцев и гостей нашего праздника. И любители спорта, и любители истории края, дети и взрослые, молодые и пожилые – каждый, надеюсь, найдёт себе занятие по душе. Подробно все эти локации, площадки в афише расписаны.

Отмечу, очень многое в этот день будет посвящено железнодорожной тематике, так как Дно в том числе и город железнодорожников. Железнодорожники представят свою площадку: на ней каждый желающий сможет себя попробовать в роли путейца, а дети смогут принять участие в игровой программе.

С удовольствием пригласили мы на праздники и мастеров декоративно-прикладного творчества из Дно и других городов. Они проведут мастер-классы, которые всегда интересны.

Снова можно будет на празднике отправить открытку с видами Дно в любую точку страны. Мы уже изготовили новые открытки, которые любой желающий может подписать и отправить своим близким. Нужно будет только приобрести марку у «Почты России». В прошлом году удивило то, что многие, кто воспользовался такой возможностью, – отправить открытку на Дне города, были не дновцы. Жители Москвы, Пскова, Новгорода активно подписывали открытки и отправляли их.

Можно будет и написать письмо нашим землякам, участвующим в СВО. Познавательную игру для молодёжи проведёт «Движение Первых».

Можно будет посоревноваться в шахматах – турнир пройдёт в РКЦ, на стадионе поиграть в шашки, дартс, городки. Запланирован и футбольный матч меду дновцами и порховичами.

И зазвучит саксофон…

– В прошлом номере «Дновца» мы начали цикл публикаций об истории ВИА в Дно, в этом номере продолжаем. И мы узнали, что в День города на открытие выставки, посвящённой истории ВИА, приедет необычный гость…

– Фотовыставка, посвящённая дновским ВИА разных лет, откроется в Районном культурном центре. Помимо просмотра архивных фото, на выставке можно будет ещё и услышать музыку дновских ВИА в записи, посмотреть на музыкальные инструменты, на которых играли дновские музыканты.

А недавно пришла хорошая новость: открытие выставки собирается посетить Александр Васильев, музыкант, который играл в ВИА «Арктур». Он пообещал приехать и исполнить несколько композиций на саксофоне. Именно он и откроет выставку игрой на этом музыкальном инструменте, тем самым позволив дновцам и гостям города вспомнить молодость, а кому-то познакомиться с музыкой своих старших родственников.

Без байкеров уже никуда!

– Михаил Николаевич, нельзя не спросить о байкерах. Как же любят дновцы и гости города с ними фотографироваться!

– Мотопробег с участием байкеров из Пскова уже стал у нас в День города традицией. Не будем её нарушать! В этом году участие в мотопробеге принимают байкеры АНО «Мотодвижение «Отчизна».

Старт и финиш – от перекрёстка ул.Омельянюка с ул. Дзержинского. Сбор колонны – в 14:30. И в это время можно сфотографироваться с байкерами. Такая фотоссесия каждый год пользуется популярностью.

Чтобы этот день запомнился

– Ну а теперь о концертах. Все уже слышали, что нас едет поздравлять Афина…

– Да, именно эта яркая исполнительница шансона поздравит дновцев с Днём города. Её концерты всегда хорошо воспринимаются зрителями, песни, которые она исполняет, по душе людям разных возрастов. Выступят и наши дновские артисты, чьи концерты тоже всегда проходят на ура, живой музыкой можно будет вдохновиться в исполнении ВИА Районного культурного центра.

Думаю, понравится всем и выступление заводной шоу-группы «Ягодный микс». Говорят, на концертах этой группы невозможно стоять на месте, хочется им подпевать и танцевать. Надеюсь, так и будет, и дновцы хорошо проведут время!

А ещё отмечу, что в этом году мы отмечаем 99 лет со дня присвоения Дно статуса города, и в следующем году нас ждёт юбилей, и, казалось бы, надо все силы отдать подготовке к празднованию этого будущего юбилея… Но нам хочется сделать так, чтобы и в этом году День города запомнился и дновцам, и нашим гостям. Приглашаю всех на праздник 4 августа. Мы постараемся сделать его увлекательным, интересным, полезным, атмосферным. Отметим наш праздник вместе!