В Голливуде до такого додуматься не смогли: вторая серия главного футбольного триллера Псковской области

23:38, 31 июля 2024, ПАИ

В Псковской области одна из самых известных историй о неразделённой любви касается взаимоотношений местных жителей и футбола. Горожане его очень любят, но в последние несколько лет ногомяч не спешит отвечать взаимностью. У изголодавшихся по большим футбольным событиям псковичей матч Кубка России, в этом году начавший приобретать статус традиционного, становится спортивной панацеей. На трибунах, как в прошлом году, так и сейчас появилось небывалое за всё время после реконструкции стадиона оживление.

«Псков» вновь принимал у себя на поле великолукскую команду «Луки-Энергия». В народе этот матч давно прозвали дерби Псковской области, и он этого статуса вполне заслуживает. Противостояние севера и юга, любителей и профессионалов, синих и красных – всё это подходит под описание кубковой игры. Какие же возможности перед матчем имела каждая из команд?

Начнём с «Пскова». В этом сезоне команда претерпела ряд изменений. В клуб пришли несколько игроков без какого-либо опыта игры на взрослом уровне, где в два раза сильнее толкаются, в три раза больше ругаются и в пять раз больнее бьют по ногам. В матче против команды Второй лиги эти навыки очень нужны, ведь это основа того футбола, который приносит очки на нижнем ярусе футбольной профессиональной иерархии. Не маловажен и тот факт, что из заявки «Пскова» по сравнению с прошлым годом исчезли авторы забитых мячей Всеволод Фёдоров и Антон Шишаев. Их место занял Антон Паранин, который всегда хорошо себя проявлял в отсутствие лидеров, и новая молодая звезда псковичей Сергей Молчанов, вошедший по итогам первой половины чемпионата СЗФО в первую тройку бомбардиров. Замена достойная, но совершенно непредсказуемая. Из сильных сторон «Пскова» – линия обороны. Её пополнил опытный защитник Данила Дятлов, который встал в пару к незаменимому Владиславу Волкову. Третьим ключевым звеном оборонительных действий в составе псковичей, безусловно, является Денис Долгий, который, как раньше, так и сейчас, выручат свою команду от стопроцентных голевых моментов со стороны соперников, а также с недавнего времени несёт на себе бремя капитана. В сезоне у команды Игоря Васильева проблемы возникали именно с реализацией моментов, хотя к концу первой половинный чемпионата псковские нападающие сумели встрепенуться, забив семь мячей в двух крайних играх.

«Луки-Энергия» к игре подходили в не самом оптимальном составе, но с приподнятым настроением. По словам главного тренера команды Сергея Осадчука, после ухода трёх игроков из команды во время межсезонья, «Луки-Энергия» пополнится двумя новичками. Ряд травмированных футболистов, в числе которых несколько ключевых игроков, также не играет на руку команде. Из положительных моментов – великолучане начали вторую половину сезона с уверенной домашней победы над петербургским «Динамо» со счётом 3:1. Для подопечных Сергея Осадчука этот успех стал первым спустя семь матчей без побед. Более того, в нынешнем сезоне футболистам из Великих Лук не удавалось забить больше двух голов до домашнего матча с «Динамо».

И вот открывается занавес, под известный Футбольный марш на поле выходят команды, а на трибунах, на удивление, несколько голых секторов. Как оказалось позднее, приток людей на стадионе не прекращался вплоть до двадцатой минуты встречи. В итоге, «Машиностроитель», как и год назад, был битком. Безлюдными остались лишь пару секторов. Великолукская поддержка в этом году была более масштабная. Фаны принесли барабан, скандировали кричалки и пели песни своей команде, причём даже до стартового свистка. На стадионе воцарилась старая добрая футбольная идиллия.

«Луки-Энергия», подходившая к матчу в роли фаворита, лишь отчасти пользовалась своим профессиональным авторитетом. Красные завладели мячом, но вскрыть псковскую консервную банку было не так-то просто. Первый момент у ворот любимца местной публики Дениса Долгого появился лишь под занавес первого тайма. Подачу после навеса со штрафного замыкал Евгений Фетисов.

Поняв, что в этой игре можно рассчитывать не только на ничью, «Псков» с самого начала второго тайма полез вперёд. На некоторое время псковские футболисты даже смогли обосноваться на чужой половине, что в этой игре происходило довольно редко. Неожиданно результат не заставил себя долго ждать. Получив шанс реализовать опасный штрафной удар, один из главных исполнителей стандартных положений сине-белых Владислав Волков уложил мяч ровно в дальний от великолукского вратаря Данила Рязанова угол. Гол пробудил немного заскучавших зрителей.

Но вместе с голом у «Пскова» начались и проблемы. Понять сине-белых, конечно, можно, теперь им было что терять. Дальнейший сценарий был крайне предсказуем. «Псков» зажался на своей половине, перестал выбегать даже в редкие контратаки, мало владел мячом, а скорее даже старался избавиться от него, как можно скорей. Посреди сложившейся ситуации, прекрасно понимал, что нужно делать, один из лидеров команды опорный полузащитник Александр Алексеев. На поле он старался убедить своих партнёров, что ни в коем случае нельзя попадать под град атак «Луки-Энергии», а нужно идти забивать второй. Действительно, как показала игра, это было единственным верным решением, ведь лучшая защита – это нападение. Дорожить счётом на табло, безусловно, можно, но до финального свистка оставалось больше получаса. Можно было бы даже если не угрожать воротам соперника, но хотя бы блефовать, делать вид, что одно неловкое движение со стороны игроков в красном, одна случайная потеря мяча может привести к непоправимым последствиям. Псковичи поосторожничали и отдали всё поле во владение гостей. Чаще остальных этим пользовался один из лучших игроков в этот день Данил Сподерец. Количество угроз воротам Долгого росло пропорционально страху псковичей пропустить ответный мяч. Как итог, он произошёл именно благодаря Сподарцу. Тот сумел укротить мяч в чужой штрафной, навести панку в обороне сине-белых и спровоцировать автора первого гола Владислава Волкова на фол в своей штрафной. Заработанный Данилом пенальти реализовал Никита Поляков на 70-й минуте встречи. В дальнейшем Луки ещё несколько раз угрожали псковским воротам, но уже ближе к занавесу встречи смирились с неизбежной 11-метровой серией.

Некоторое преимущество, на наш взгляд, в серии имел «Псков», а всё благодаря Денису Долгому. Пскович выглядел более уверенно на фоне молодого Данилы Рязанова, но ни свист трибун, ни грозный взгляд Долгого не смутили великолукских футболистов, которые смогли реализовать четыре «точки» из пяти. У «Пскова» до поры до времени били сторожилы клуба. Методично раелизовывали удары штатный пенальтист Владислав Волков, опытный Александр Алексеев, вышедший на замену Антон Паранин. На этом уверенные в своей психологической стабильности игроки в составе псковской команды закончились. К мячу пошли молодые, задорные, бойкие и цепкие на поле псковские защитники Антон Виноградов и Даниил Силантьев. Последний так и вовсе только год назад завершил выступление в юношеской футбольной лиге, но уже успел зарекомендовать себя в основной команде. Оба исполнили свои попытки довольно робко, хотя стоит отметить, что Силантьев бил точно в угол. «Браво!» здесь стоит сказать Даниле Рязанову.

Серия пенальти завершилась в пользу «Луки-Энергии» – 4:3. Великолучане прошли дальше, как и год назад. А нам остаётся внимательно следить, как футболисты из южной столицы региона преодолеют кубковый путь на этот раз. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Сергея Осадчука добрались аж до четвёртого раунда Кубка России, где их смогли остановить только мастеровитые игроки небезызвестного красноярского «Енисея».

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