Псковская байдарочница вошла в состав юниорской сборной на подготовительные сборы

12:12, 23 ноября 2026, ПАИ

Псковская байдарочница, воспитанница спортшколы «Ника» Ксения Игнатьева прошла в основной состав юниорской сборной России до 19 лет для подготовки к следующему сезону. Это право псковичка заработала благодаря своему выступлению на первенстве России и всероссийских соревнованиях в Краснодаре. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Андрей Семёнов.

На прошедших стартах Игнатьева заняла седьмое место в двух финалах – в одиночках на 2 000 и 200 метров. Кроме того, она показала шестое время в финале на дистанции 500 метров – меньше секунды ей не хватило до бронзовой медали.

«Мы прошли очень плотный подготовительный период. Готовимся уже к следующему сезону. Эти соревнования шли под нагрузкой. Некоторые девчонки смогли показать яркие времена, а некоторые, как Игнатьева, не успели восстановиться. Но основная задача у нас была – пройти в основной состав команды, попасть дальше на подготовку в юниорскую сборную до 19 лет и дальше целенаправленно готовиться к весенним стартам, где будут основные отборы. Поэтому с основной задачей Игнатьева справилась – она в основном составе сборной на подготовительный период. Я доволен тем, что она уверенно прошла в команду. Результат в гонке на 500 метров просто шикарный: ехать эту дистанцию за две минуты в ноябре – это очень сильно. Все запланированные нормативы на дистанциях выполнены даже на фоне усталости. С большим оптимизмом смотрим на дальнейшую подготовку и выступления следующего сезона», – отметил Андрей Семёнов.

Наставник уточнил, что сезон на этом не заканчивается – впереди спортсменку ждёт пиковая нагрузка. «4 декабря мы вернёмся в Краснодар, где будет проходить трёхнедельный сбор. Там будет объёмная, самая тяжёлая работа. В январе – Кисловодск – сбор по общей физической подготовке: бег, штанга, плавание. С февраля опять садимся на воду. В феврале – Краснодар, в марте – Тимошевск, и в конце марта второй этап отбора, где надо будет попадать в шестёрку, которая будет дальше готовиться к первенству мира в Болгарии», – добавил псковский специалист.

Кроме того, в прошедших стартах также участвовал пскович Дмитрий Остренко. Андрей Семёнов заметил, что в дальнейшем он будет вызываться на просмотровые сборы.