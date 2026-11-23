Великолукские бойцы завоевали 12 золотых медалей на турнире в Петербурге

11:26, 23 ноября 2026, ПАИ

Бойцы великолукского спортивного клуба «Витязь» завоевали 12 золотых и одну серебряную медаль на турнире K1XPRO Junior в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в клубе «Витязь».



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



Фото: спортивный клуб «Витязь»



















Три спортсмена провели по три боя за один день и во всех одержали победы, завоевав путёвки в бой за чемпионский пояс. Это Елизавета Шуднева, Владимир Финочко и Илья Семёнов. Финочко также получил кубок за самый зрелищный бой. Битва за чемпионские пояса состоится 27 декабря в Санкт-Петербурге.

Илья Костюков стал обладателем золотой медали и кубка за лучшую технику. Золото также завоевали Денис Березин и Вадим Зимин, серебро – у Михаила Зимина. Спортсменов подготовил тренер высшей категории Сергей Москалёв.