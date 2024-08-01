С 97-й годовщиной образования Псковского района поздравила Наталья Фёдорова
Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила с 97-й годовщиной образования муниципалитета.
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Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
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Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
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Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
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Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
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Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
Малая родина имеет многовековую историю, а ещё здесь живут талантливые и самобытные люди, которые хранят традиции предков и вкладывают силы в процветание Псковского района, отметила Наталья Фёдорова.
Наталья Фёдорова пожелала землякам благополучия, здоровья, счастья, а также мира, тепла и уверенности в завтрашнем дне.
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