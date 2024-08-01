С 97-й годовщиной образования Псковского района поздравила Наталья Фёдорова

08:19, 01 августа 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила с 97-й годовщиной образования муниципалитета.



Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой



Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой



Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой



Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой



Фото: Страница «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой









Малая родина имеет многовековую историю, а ещё здесь живут талантливые и самобытные люди, которые хранят традиции предков и вкладывают силы в процветание Псковского района, отметила Наталья Фёдорова.

Наталья Фёдорова пожелала землякам благополучия, здоровья, счастья, а также мира, тепла и уверенности в завтрашнем дне.