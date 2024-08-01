Медведев: Осенью ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета

10:18, 01 августа 2024, ПАИ

Итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к единому дню голосования была посвящена встреча председателя партии Дмитрия Медведева с представителями фракции. Участие во встрече приняли председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря генсовета Владимир Якушев, депутаты. Об этом сообщает сайт er.ru.

«Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи послания президента и исполнения нашей народной программы», – отметил Дмитрий Медведев.

Он выделил самые значимые решения партии. В первую очередь, реформирование налоговой системы.

«Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел», – сказал председатель «Единой России».

Он остановился на изменениях в бюджет, принятие которых обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты учёным, педагогам, классным руководителям. Работа над подготовкой корректировок шла в координации с Правительством РФ.

«Приоритетным направлением для «Единой России» остаётся поддержка участников СВО и членов их семей. Было 34 инициативы партии», – напомнил Дмитрий Медведев.

Ещё одно важное решение – индексация пенсий работающим пенсионерам.

«По многочисленным просьбам граждан и по решению президента эта мера принята. Она восстанавливает справедливость в отношении большого количества людей», – подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что в осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится в первую очередь на подготовке федерального бюджета. Сейчас идёт работа по согласованию его параметров с Правительством РФ. По этому вопросу партия проведёт заседание программной комиссии.

«Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы», – сказал председатель «Единой России».

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Во время парламентских каникул «Единая Россия» сосредоточится на подготовке к ЕДГ-2024. Дмитрий Медведев поручил фракции подключиться к этой работе.

«В этом году пройдут 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, предоставила избирателям конкретные отчёты о реализации народной программы в каждом регионе», – сказал он.

Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам, которые избираются от «Единой России». Особенно – фронтовикам.

«Их у нас 380 человек в разных регионах [на выборах всех уровней. – ПАИ]. Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача – дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку», – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

«Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса», – подчеркнул председатель «Единой России».

Предстоит расширять работу в регионах, укреплять связь с партийными первичками.

«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», – сказал Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять подготовке законодательных инициатив. Они должны быть качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, экспертами.

«Три года назад мы приняли решение использовать такой механизм для законопроектов перед их внесением в Госдуму. Значительную роль в координации этой работы принадлежит генсовету, президиуму и временно исполняющему обязанности секретаря генсовета Владимиру Якушеву. Он готов к постоянному взаимодействию», – отметил Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что «Единая Россия» должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии.

«Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела, что не даём пустых обещаний. Этой линии мы должны придерживаться в будущем», – заключил Дмитрий Медведев.