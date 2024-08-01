Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

97-ю годовщину образования отмечает Опочецкий район

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин поздравил жителей с 97-й годовщиной со дня образования Опочецкого района.

Юрий Ильин. Фото: ПАИ

«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою малую родину, гордится её историей, приумножает её славу и богатство. Мы с вами живём в одном из самых красивых уголков Псковской области. У нас есть всё для комфортной жизни: прекрасная природа, трудолюбивые люди, развитая инфраструктура. Но главное наше богатство – это люди, которые живут и работают на этой земле. Благодаря вашему труду, вашей любви к родному краю наш район становится лучше и краше», – написал он в своём Telegram-канале.

Юрий Ильин пожелал опочанам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. «Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, а каждый новый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне», – заключил глава округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2024

Участок Красноармейской набережной в Пскове перекроют до сентября
01 августа 2024

Программу «Гастротур» снимет телеканал «Пятница» на фестивале «Наше море»
01 августа 2024

Архиепископ Псковский и Порховский Матфей возведён в сан митрополита
01 августа 2024

97-летие празднует Локнянский район
01 августа 2024

Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 2 августа
01 августа 2024

Великолукская семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
01 августа 2024

Продолжить семейные традиции: как фермер из Локнянского района развивает своё дело
01 августа 2024

Екатерина Гончарова: Обязательная идентификация владельцев крупных каналов в соцсетях позволит бороться с фейками

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...