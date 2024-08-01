97-ю годовщину образования отмечает Опочецкий район

10:45, 01 августа 2024, ПАИ

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин поздравил жителей с 97-й годовщиной со дня образования Опочецкого района.

«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою малую родину, гордится её историей, приумножает её славу и богатство. Мы с вами живём в одном из самых красивых уголков Псковской области. У нас есть всё для комфортной жизни: прекрасная природа, трудолюбивые люди, развитая инфраструктура. Но главное наше богатство – это люди, которые живут и работают на этой земле. Благодаря вашему труду, вашей любви к родному краю наш район становится лучше и краше», – написал он в своём Telegram-канале.

Юрий Ильин пожелал опочанам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. «Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие, а каждый новый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне», – заключил глава округа.